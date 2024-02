Onde assistir a Inter de Milão x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Atlético de Madrid se enfrentam na tarde desta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio San Siro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalada com oito vitórias consecutivas na temporada, a Inter de Milão volta as atenções para início do mata-mata da Champions. Os italianos asseguraram sua vaga após terminarem na segunda posição do Grupo D, acumulando 12 pontos. Invicto no torneio, a Inter soma três vitórias e três empates.

Do outro lado, o Atlético de Madrid vem de goleada aplicada sobre o Las Palmas por 5 a 0 no Campeonato Espanhol. Na Champions League, encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo E, com 14 pontos conquistados, quatro a menos que a Lazio, que ficou em segundo lugar. Até o momento, o Atlético contabiliza quatro vitórias e dois empates, alcançando um aproveitamento de 77% no torneio.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Yann Sommer; Matteo Darmian, Benjamin Pavard, Acerbi, Alessandro Bastoni e Dimarco; Nicolo Barella, Çalhanoglu e Mkhitaryan; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Savic, Alex Witsel e Hermoso; Marcos Llorente, Pablo Barrios, De Paul, Koke e Samuel Lino; Antoine Griezmann e Memphis Depay. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Inter de Milão

Lesionado, Juan Cuadrado é o único desfalque confirmado.

Atlético de Madrid

Morata, Gabriel Paulista, Cesar Azpilicueta e Thomas Lemar estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de fevereiro de 2024

terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio San Siro - Milão, ITA

Estádio San Siro - Milão, ITA Arbitragem: István Kovács (árbitro), Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene (assistentes), Horațiu Feșnic (quarto árbitro), Marco Fritz (VAR)