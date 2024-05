Onde assistir a Goiás x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Goiás e Botafogo-SP entram em campo na noite deste sábado (18), a partir das 18h30 (de Brasília), no Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, em Manaus, pela sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Terceiro colocado com 11 pontos, o Goiás quer manter a sua invencibilidade no campeonato. Até o momento, o Esmeraldino venceu três jogos e empatou dois. Rafael Gava, suspenso, é baixa certa.

Do outro lado, o Botafogo-SP vive situação reversa. Na 17ª posição com 4 ponto, o Pantera ainda não sabe o que é vencer na Série B. Até aqui, foram quatro empates e uma derrota. A equipe do interior paulista sabe que precisa reagir para sair da zona de rebaixamento e também para se aproximar do grupo que briga pelo acesso.

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, David Braz, Edson e Sander; Iván Torres (Juninho) e Marcão; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Paulo Baya.

Botafogo-SP: Michael; Walisson, Matheus Costa, Lucas Dias e Jean; Gustavo Bochecha e João Vitor; Douglas Baggio, Negueba e Patrick Brey; Leandro Pereira.

Desfalques

Goiás

Rafael Gava cumpre suspensão, enquanto Régis e Messias estão no departamento médico.

Botafogo-SP

Schappo cumpre suspensão, enquanto Toró segue no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 18 de maio de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro, Goiânia - GO

Arbitragem: Marcio dos Santos Oliveira (árbitro), Rondinelle dos Santos Tavares e Maria de Fatima Mendonca da Trindade (assistentes), Jean Carlos da Silva Narciso (quarto árbitro) e Diego Pombo Lopez (VAR-FIFA) (VAR)