Onde assistir a Fluminense x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Clássico carioca será disputado nesta quarta-feira (14), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube.

Líder e único invicto no Cariocão, o Fluminense acumula 17 pontos em sete jogos disputados. Até o momento, o Tricolor conquistou cinco vitórias e dois empates, resultando em um aproveitamento de 80%. Após enfrentar o rival nesta quarta (14), a equipe se dedicará à preparação para o primeiro jogo da final da Recopa, contra a LDU, marcado para o próximo dia 22.

Do outro lado, o Vasco aparece na quarta posição da Taça Guanabara, com 12 pontos e vai em busca da primeira vitória em clássico no ano - antes, empatou com o Flamengo sem gols. Para o confronto, o técnico Ramón Díaz terá o retorno de Payet, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Audax por 1 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Matheus Carvalho, Praxedes e Payet; David, Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Fluminense

John Kennedy e Alexsander se reapresentam ao clube nesta quarta-feira, após disputarem o Pré-Olímpico com a seleção brasileira.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?