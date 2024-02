Onde assistir a Fluminense x Sampaio Corrêa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite desta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Na liderança da Taça Guanabara, com 14 pontos, o Fluminense está invicto com quatro vitórias e dois empates nos seis jogos disputados. Para o confronto, o técnico Fernando Diniz pode repetir a mesma escalação que venceu o Bangu por 4 a 1.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa ocupa a penúltima posição da Taça Guanabara, com apenas um ponto conquistado. Até aqui, foram cinco derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Guga (Samuel Xavier), Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Sampaio Corrêa: Leandro Matheus, Betão, Eduardo Thuram, Eduardo Rosado, Índio, Paulo Vitor, Rodrigo Dantas, Davi Santos, Marcelo, Abner, Rafael Costa. Técnico: Silvestre dos Anjos.

Desfalques

Fluminense

Alexsander e John Kennedy estão com a seleção brasileira disputando o Torneio Pré-Olímpico

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Maracanã - Rio de Janeiro, RJ