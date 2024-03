Onde assistir a Fluminense x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Clássico carioca será disputado neste domingo (3), no Estádio do Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Após vencer a LDU por 2 a 0 e conquistar o título da Recopa, o Fluminense volta as atenções para a disputa da Taça Guanabara. Já classificado para a semifinal, o técnico Fernando Diniz pode poupar seus principais jogadores.

Do outro lado, o Botafogo, embalado com a vitória sobre o Aurora por 6 a 0 e a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, precisa vencer o Tricolor e torcer por uma derrota do Vasco diante da Portuguesa. No momento, o Alvinegro aparece em quinto lugar, com 17 pontos.

De acordo com o Fluminense, em 379 jogos disputados, o Tricolor soma 141 vitórias, contra 126 do Botafogo, além de 112 empates. Já o Alvinegro considera 377 partidas, com 126 triunfos, 138 derrotas e 113 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Bota venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Fluminense: Felipe Alves; Felipe Andrade, Antônio Carlos e Diogo Barbosa; Alexsander, Lima, Gabriel Pires e Terans; Douglas Costa, John Kennedy e Lelê.

Botafogo: Gatito; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Marlon Freitas (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Desfalques

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Patrick de Paula, Rafael, Jeffinho e Luiz Henrique estão no departamento médico.

Quando é?