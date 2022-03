Botafogo x Fluminense: quem venceu mais vezes o Clássico Vovô?

De um lado o Alvinegro, do outro o Tricolor. Esta é a história do primeiro grande clássico do futebol brasileiro – e um dos primeiros de todo o continente americano. Não à toa, o jogo entre Botafogo e Fluminense, que existe desde 1905, foi apelidado carinhosamente como Clássico Vovô.

A história é repleta de finais importantes, jogos históricos e muitos craques. No duelo mais recente, o Fluminense bateu o Botafogo por 2 a 1 em partida válida pelo Campeonato Carioca de 2022. E em busca do título, os rivais se enfrentam agora nas semifinais do mesmo torneio.

E aqui na GOAL nós preparamos um raio-x completo do Clássico Vovô. Confira abaixo!

Quem venceu mais na história?

Os clubes consideram números diferentes nesta contagem, mas em ambos o Fluminense é quem leva a vantagem de vitórias. Segundo os números divulgados pelo Tricolor, em 372 encontros o Fluminense venceu 139 e perdeu 122 – além de 111 empates. O Flu fez, segundo suas contas, 574 gols e levou outros 518.

Já o Botafogo considera 370 partidas, das quais venceu 122 e perdeu 136 – além de 112 empates. O Alvinegro marcou, de acordo com suas contas, 520 gols e sofreu 563.

A diferença na contagem deve-se a duas partidas disputadas em 2020, nos Amistosos da Solidariedade, duelos realizados naquele ano com times alternativos, sub-20. Na ocasião, o Tricolor venceu um jogo por 1 a 0 e empatou o segundo por 1 a 1.

Quem ganhou mais pelo Carioca?

Em partidas válidas pelo campeonato estadual, o Fluminense leva a vantagem: em 238 jogos, o Tricolor venceu 94 vezes contra 77 triunfos do Botafogo. Houve um total de 57 empates. O Fluminense marcou 373 gols contra 326 do Alvinegro.

Quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Quando o assunto é o Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é gigante. Em 58 jogos desde 1959 o Fluminense venceu 20 contra 19 vitórias do Botafogo – além de 19 empates. O Tricolor marcou 63 vezes contra 64 do Alvinegro.

Quem venceu mais no Maracanã

Dentro do Maracanã, a vantagem é do Botafogo: foram 70 vitórias em 198 partidas, contra 66 do Fluminense. O Alvinegro marcou 256 gols e o Tricolor somou 259.

Quem venceu mais no Estádio Nilton Santos

Já dentro do Nilton Santos, o Fluminense levou a melhor até aqui: foram 18 vitórias tricolores e 13 botafoguenses em um total de 41 jogos, com 10 empates. O Flu marcou 78 gols contra 63 do Bota.