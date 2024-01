Onde assistir a Fluminense x Bangu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (1), no Estádio Luso-Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira (1), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Fluminense estreou na Taça Guanabara com um empate contra o Volta Redonda em 1 a 1. No entanto, o Tricolor buscou a recuperação e conquistou três vitórias consecutivas. Atualmente, a equipe está empatada na liderança com o Botafogo, ambos com 10 pontos.

Do outro lado, o Bangu está em busca da sua primeira vitória no estadual. Com apenas um ponto conquistado, a equipe sofreu derrotas para a Portuguesa por 1 a 0, Botafogo por 2 a 0, e Nova Iguaçu por 3 a 2, além de ter empatado com o Vasco por 2 a 2.

Prováveis escalações

Fluminense: Vitor Eudes; Justen, Antônio Carlos, Luan Freitas e Rafael Monteiro; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

Bangu: Gabriel Leite, Gabriel Saulo, Luiz Felipe, Victor Oliveira, Erick Daltro, Adsson, Bruno Tatavitto, Cleyton, Walney, Anderson Lessa, Gabriel Canela. Técnico: França.

Desfalques

Fluminense

Manoel, suspenso por doping, está fora.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024

quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Luso-Brasileiro - Ilha do Governador, RJ