Onde assistir a Flamengo x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (10), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Flamengo e Volta Redonda neste sábado (10), a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Embalado com a vitória sobre o Botafogo nos minutos finais, o Flamengo busca manter a invencibilidade no torneio. Com 12 pontos, o Rubro-Negro soma três vitórias e três empates. O meia De la Cruz machucou o ombro direito durante o clássico e é tratado como dúvida.

Do outro lado, o Volta Redonda, em nono lugar, com oito pontos, chega embalado com duas vitórias e um empates nos últimos três jogos disputados.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De la Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite

Volta Redonda: Paulo Henrique; Wellington Silva, Luan, Augusto e Sanchez; Henrique Silva, Robinho, Léo Silva e Júlio César; MV e Ítalo Carvalho. Técnico: Felipe Maestro.

Desfalques

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Não há desfalques confirmados.

Quando é?