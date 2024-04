Onde assistir a Flamengo x Nova Iguaçu ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Carioca

Equipes decidem o título do Cariocão neste domingo (7), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Nova Iguaçu entram em campo neste domingo (7), às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela final do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da BandSports na TV fechada e do canal GOAT no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Millonarios por 1 a 1 na estreia da Libertadores no meio da semana, o Flamengo volta as atenções para a final do Cariocão. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 0, o Rubro-Negro pode perder por até dois gols para levantar o 38º título do torneio.

O Flamengo conquistou a classificação para a final após eliminar o rival Fluminense por 2 a 0 na semifinal, enquanto na primeira fase terminou na liderança, com 27 pontos. Até o momento, o Rubro-Negro está invicto no estadual, com 10 vitórias e quatro empates.

Do outro lado, o Nova Iguaçu precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Na primeira fase, a equipe terminou na vice-liderança, com 24 pontos, três a menos que o Flamengo. Já na semifinal, deixou para trás o Vasco por 2 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Yan, Gabriel Pinheiro, Sergio Raphael, Maicon; Igor, Albert, Xandinho, Yago Ferreira, Bill; Carlinhos. Técnico: Carlos Victor.

Desfalques

Flamengo

Wealey, machucado, Gerson, em aprimoramento físico, e Gabigol, que cumpre suspensão por tentativa de fraude no exame antidoping, são desfalques.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 7 de abril de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ