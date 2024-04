Onde assistir a Flamengo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Clássico será disputado neste domingo (28), no Estádio Maracanã; confira a transmissão e outras informações do jogo

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Bolívar por 2 a 1 na Libertadores, o Flamengo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com sete pontos, o Rubro-Negro registra duas vitórias (sobre o Atlético-GO e o São Paulo) e um empate sem gols com o Palmeiras.

Por outro lado, o Botafogo chega embalado com a vitória sobre o Universitario por 3 a 1 na Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o Alvinegro foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 2 na rodada de estreia, mas venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e o Juventude por 5 a 1 na sequência.

Para o clássico, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Tiquinho Soares, machucado. Júnior Santos é o mais cotado para assumir a posição.

Em 381 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 143 vitórias, contra 114 do Botafogo, além de 124 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Carioca 2024, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), De la Cruz, Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Botafogo: John; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Savarino, Eduardo (Jeffinho), Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge.

Desfalques

Flamengo

Gabigol suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, é desfalque.

Botafogo

Tiquinho Soares, com lesão no músculo posterior da coxa direita, está fora, assim como Matheus Nascimento por lesão muscular.

Quando é?

Data: domingo, 28 de abril de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Maracanã - Rio de Janeiro, RJ

Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Danilo Ricardo Simon e Evandro de Melo (assistentes), Anderson Daronco (quarto árbitro), Rodolpho Toski (VAR)