Onde assistir a Estudiantes x The Strongest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Libertadores

Clubes se enfrentam nesta terça pela 2ª rodada do grupo C; confira mais detalhes

Estudiantes e The Strongest entram em campo nesta terça-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 2ª rodada do grupo C da Libertadores. O jogo acontece no Estádio Jorge Luis Hirschi e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, serviço de streaming por assinatura ligado à emissora do grupo Disney (confira a programação completa aqui).

Atual sexto colocado de sua chave na Copa da Liga da Argentina, o Estudiantes faz um início de ano bom, embora tenha sido derrotado pelo River Plate na decisão da Supercopa da Argentina e feito uma estreia nada empolgante na Libertadores no empate por 1 a 1 contra o Huachipato. Contudo, venceu seu último compromisso pelo campeonato nacional por 5 a 0, e espera repetir a boa atuação para derrotar a equipe boliviana jogando em casa.

O The Strongest é o atual campeão boliviano e já está classificado às quartas de final da edição deste ano. Além do parâmetro nacional, a equipe estreou bem ao vencer o Grêmio por 2 a 0 em La Paz, se colocando momentaneamente como primeiro lugar do grupo C. Apesar de bons resultados jogando em casa, o ponto fraco do time de Pablo Lavallén é jogar fora de casa, tendo em vista que eles ainda não venceram nenhum compromisso como visitante este ano.

Prováveis escalações

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso,Federico Fernández, Zaid Romerto e Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa e Tiago Palácios; Edwin Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Marc Enoumba, Adrián Jusino e Daniel Lino; Álvaro Quiroga, Leonel López, Luciano Ursino, Rodrigo Ramallo e Jaime Arrascaita; Michael Ortega e Enrique Triverio. Técnico: Pablo Hernán Lavallén.

Desfalques

Estudiantes

O Estudiantes não contará com Eric Meza e Javier Altamirano, ambos por lesão.

The Strongest

Sem desfalques confirmados.

