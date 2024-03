Onde assistir a CRB x Juazeirense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Juazeirense se enfrentam na noite desta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para a final do Campeonato Alagoano após eliminar o Murici por 5 a 1 no placar agregado, o CRB volta as atenções para a disputa do Nordestão. No momento, a equipe ocupa a quarta posição do Grupo A, com oito pontos, dois a menos que o líder Sport. Nos últimos três jogos no torneio, foram dois empates e uma derrota.

Do outro lado, o Juazeirense busca a recuperação na Copa do Nordeste após duas derrotas consecutivas. Na sétima posição do Grupo B, a equipe soma apenas três pontos e com um aproveitamento de 20%.

Prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon e Willian Formiga; Falcão, Rômulo e Gegê; Mike (Jorginho), Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Juazeirense: João Guilherme, Edson Oliveira, Zé Romário, Suéliton, Yan Ferreira, Waguinho, Mauro, Patrik, Pedro Henrique, Bruno Matos, Ian Augusto.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados

Juazeirense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 20 de março de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé - Maceió, AL

Arbitragem: José Henrique de Azevedo (árbitro), Ivanildo Gonçalves e Rafael Costa (assistentes), Rafael Carlos Salgueiro (quarto árbitro)