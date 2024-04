Onde assistir a Corinthians x Nacional-PAR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), na Neo Química Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Nacional se enfrentam nesta terça-feira (9), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Antes de estrear no Brasileirão contra o Atlético-MG, o Corinthians busca sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Na rodada inicial, o Timão empatou com o Racing-URU por 1 a 1 e ocupa a vice-liderança do Grupo F com um ponto, dois a menos que o líder Argentinos Juniors.

Por outro lado, o Nacional-PAR está na lanterna do grupo sem nenhum ponto conquistado. Na primeira rodada, a equipe paraguaia foi derrotada pelo Argentinos Juniors em casa por 3 a 2.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele, Fausto Vera e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Nacional-PAR: Antony Silva; Brian Blasi, Claudio Nuñez, Sergio Ojeda e Leonardo Rivas; Juan Fernando Alfaro, Blas Cáceres, Orlando Ganoa Lugo e Gustavo Caballero; Rodrigo Arevalo e Tiago Caballero. Técnico: Victor Bernay.

Desfalques

Corinthians

Maycon e Diego Palácios seguem em recuperação.

Nacional-PAR

Não há desfalques confirmados.

Quando é?