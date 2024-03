Chaveamento da Copa Sul-Americana 2024: os cruzamentos e jogos do mata-mata até a final

Tudo o que você precisa saber sobre cada fase da Copa Sul-Americana

A bola vai rolar na fase de grupos de um dos principais torneios de clubes da América do Sul. O sorteio de cada chaveamento acontece nesta segunda-feira (18), faltando apenas detalhes para estar tudo pronto após os classificados da primeira fase da Copa Sul-Americana.

A edição de 2024 contará com a presença de sete equipes brasileiras: Athletico-PR, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Internacional, Fortaleza e RB Bragantino. Os seis primeiros se classificaram através do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o Braga veio da terceira fase da Pré-Libertadores, podendo enfrentar algum outro time do país em seu grupo.

Com data já definida para a fase de grupos e até para a decisão da ‘Grande Conquista’, a GOAL te mostra o que já é definido para cada etapa da segunda maior competição de clubes sul-americanos…

