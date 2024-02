Onde assistir a Cianorte x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Willie Davids; veja como acompanhar na TV e na internet

Cianorte e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h (de Brasília), no Estádio Willie Davids, em Maringá, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Palmeiras na última rodada do Paulistão por 2 a 2, o Corinthians volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Em busca do quarto título do torneio, o Timão não levanta o troféu desde 2009, quando venceu o Internacional por 4 a 2 no placar agregado.

Do outro lado, o Cianorte ocupa a quinta posição do Campeonato Paranaense e vem de duas derrotas consecutivas no torneio. Agora, a equipe precisa reencontrar o caminho da vitória para avançar na Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga pertence ao Timão. O vencedor enfrentará Olaria ou São Bernardo na segunda fase.

Prováveis escalações

Cianorte: Adir; Édson, Diego, Fábio, Daniel, Rocha, Cuca, Robert, Maurício (Thiago), Binho (Dário) e Márcio Machado (Valdiran). Técnico: Caio Júnior.

Corinthians: Carlos Miguel, Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon, Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Arthur Souza (Pedro Henrique). Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Cianorte

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Pedro Raul está em transição física. Enquanto isso, Yuri Alberto sofreu uma fissura em uma das costelas, e Cássio, com trauma no quadril, são desfalques.

Quando é?