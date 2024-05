Onde assistir a Celtic x Rangers ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Escocês 2023/24

Arquirrivais de Glasgow se enfrentam pela 35ª rodada da Scottish Premiership; confira mais detalhes

Celtic e Rangers entram em campo neste sábado (11), às 8h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Escocês 2023/24. O jogo será realizado no Celtic Park e terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Líder do campeonato com 84 pontos, o Celtic chega para o Old Firm embalado por três vitórias seguidas. Além disso, os Bhoys defendem uma invencibilidade de seis clássicos sem perder para o arquirrival jogando em seus domínios. O último triunfo dos Gers por lá aconteceu em outubro de 2020.

Já o Rangers vai para o duelo um pouco combalido pelas lesões. No entanto, os comandados de Philippe Clement vão em busca da mesma superação que marcou o último encontro, em que o time empatou um jogo que parecia perdido no último lance, praticamente. Na segunda colocação com 81 pontos, os Gers sabem que uma vitória é fundamental para seguir alimentando boas chances de título.

Mais artigos abaixo

Vale ressaltar que, além dos três pontos que separam as equipes, faltando três rodadas para o fim, o Celtic possui uma vantagem de cinco gols de saldo.

Apesar do Rangers ter uma leve vantagem no retrospecto geral do Old Firm (são 439 jogos, com 169 vitórias dos Gers, 167 dos Bhoys e 103 empates), os resultados recentes são favoráveis ao Celtic.

Nos últimos cinco clássicos disputados (somando todas as competições), são três vitórias dos Bhoys, uma dos Gers e um empate (justamente o último confronto). Na ocasião, disputada no dia 7 de abril, Rangers e Celtic protagonizaram um emocionante 3 a 3 no Ibrox. Tavernier, Sima e Matondo balançaram as redes para os anfitriões, enquanto Maeda, O'Riley e Idah marcaram para os visitantes.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Celtic: Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, Hatate, O'Riley; Kühn, Furuhashi, Forrest. Técnico: Brendan Rodgers

Rangers: Butland; Tavernier, Davies, Souttar, Barisic; Diomande, Lundstram; Sterling, Cantwell, Fábio Silva; Dessers. Técnico: Philippe Clement

Desfalques

Celtic

Sem desfalques confirmados.

Rangers

Machucados, Goldson, Jack, Cortés, Sima, Matondo e Danilo seguem fora. Com uma lesão nas costas, Balogun tem presença incerta.

Quando é?