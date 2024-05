Onde assistir a Ceará x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (26), na Arena Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Chapecoense se enfrentam neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do Premiere no pay-per-view e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Eliminado da Copa do Brasil, o Ceará volta suas atenções para a disputa da Série B. Fora da zona de acesso, o Vozão soma nove pontos. Até o momento, acumula duas vitórias, três empates e uma derrota.

Do outro lado, a Chapecoense vem de empate sem gols com a Ponte Preta. No meio da tabela, com nove pontos e um aproveitamento de 50%, a Chape não vence há quatro rodadas: três empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Ceará: Richard, Raí Ramos, David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni, Lourenço; Facundo Castro, Aylon e Jorge Recalde.

Chapecoense: Matheus Cavichioli; JP Galvão (Ronaldo Mendes), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Mancha; Foguinho (Régis Tosatti), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Maílton) e Thomás (Marlone);

Marcinho (Rômulo) e Mário Sérgio.

Desfalques

Ceará

Daniel e Caio Rafael seguem fora.

Chapecoense

Perotti está no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 26 de maio de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão - Fortaleza, CE

Arbitragem: Maguielson Lima (árbitro), Lehi Sousa e Lucas Torquato (assistentes), Luiz Cesar de Oliveira (quarto árbitro), Philip Georg Benne (VAR)