Onde assistir a Caxias x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Caxias e Fluminense se enfrentam na noite desta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após golear o Volta Redonda por 4 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Em busca do segundo título do torneio, o Tricolor eliminou o Águia de Marabá por 8 a 0 na primeira fase.

Por outro lado, o Caxias busca esquecer a eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho após ser derrotado pelo Internacional por 5 a 1 no placar agregado. Na atual edição da Copa do Brasil, a equipe foi derrotada pelo Dourados por 2 a 0 na primeira fase.

Prováveis escalações

Caxias: Victor Golas; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson e Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Gabriel Lima e Richard (Welder).

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli, Arias, Riquelme, Canobbio e Cano.

Desfalques

Caxias

Thiago Coelho, Gustavo Nescau, Wendell e Welder são desfalques.

Fluminense

Thiago Silva, Ganso e Lima seguem fora.

Quando é?