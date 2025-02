Segunda fase da Copa do Brasil 2025: jogos, quando é, onde assistir e mais

Copa do Brasil

Veja todos os detalhes da segunda fase da Copa do Brasil, prevista para ocorrer entre os dias 5 e 12 de março

A segunda fase da Copa do Brasil de 2025 está se aproximando e já tem todos os confrontos definidos. Com 40 clubes na disputa, os duelos foram estabelecidos pelo chaveamento sorteado ainda na primeira fase, garantindo emoção para os torcedores. Esta será a última etapa antes da entrada dos times classificados para a Libertadores, que estreiam diretamente na terceira fase.

Assim como a fase anterior, que teve jogos únicos, a segunda fase mantém o formato de partida única, com a igualdade no placar levando a decisão para os pênaltis. A partir da terceira fase, os confrontos passam a ser em ida e volta, aumentando a competitividade do torneio.

A seguir, a GOAL mostra mais detalhes sobre os duelos e o caminho dos clubes rumo ao título.