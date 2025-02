Semifinal do Campeonato Carioca 2025: jogos, classificados, quando é, onde assistir e mais

Confira as principais informações sobre o último ato antes da grande decisão do Carioca

Com o Flamengo campeão da Taça Guanabara pela 25ª vez, já temos definidos os dois duelos das semifinais do Campeonato Carioca de 2025. Além do Rubro-Negro, que foi o melhor colocado a se garantir no principal mata-mata do estado, Volta Redonda, Fluminense e Vasco fecharam o G4 da primeira fase e compõem as duas semifinais.

Por sua vez, o Botafogo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, ficou em 9º lugar e não se classificou. Vale lembrar que, além da disputa do quadrangular principal do Carioca, a Taça Rio também está batendo na porta, agrupando os quatro melhores colocados que não seguiram na competição.

Abaixo, trouxemos tudo sobre a semifinal do estadual, incluindo as informações de transmissão, os mandos de campo e as datas dos confrontos. Confira!