Onde assistir a Caracas x Peñarol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Clubes se enfrentam nesta terça pela quarta rodada do grupo G do torneio; confira mais detalhes

Caracas e Peñarol entram em campo nesta terça-feira (7), às 19h (horário de Brasília), em confronto válido pela quarta rodada do grupo G da Copa Libertadores 2024. O jogo acontece no Estádio Olímpico da Universidade Central e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Lanterna do grupo com apenas um ponto somado, o Caracas tenta fazer valer o fator casa para conseguir sua primeira vitória na competição. Mas a fase não é nada boa. Sem vencer há 14 jogos (somando todas as competições), o time ficou na modesta 11ª colocação do Apertura venezuelano e acabou fora do quadrangular final (se classificam os oito primeiros).

Apenas um ponto atrás do vice-líder Rosario Central, o Peñarol vai atrás de seu segundo triunfo na Libertadores para seguir sonhando com a classificação. Líder do Apertura uruguaio, o time de Montevidéu chega bem para o duelo, com cinco vitórias nos últimos sete jogos, na soma de todas as competições.

O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 10 de abril, pela segunda rodada do grupo. Na ocasião, o Peñarol venceu com estilo, ao golear o Caracas por 5 a 0. Maxi Silvera (hat-trick), Méndez e Darias foram os autores dos gols.

Prováveis escalações

Caracas: Fariñez; Brayan Rodríguez, Tamayo, La Mantia; Mollica, Edet, Ortega, Rivas; Pérez, Echenique, Pernía. Técnico: Henry Meléndez

Peñarol: De Amores; Byron Castillo, Méndez, Guzmán Rodríguez, Olivera; García, Leo Fernández; Cabrera, Sequeira, Darias; Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre

Desfalques

Caracas

Sem desfalques confirmados.

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

