Onde assistir a Botafogo x Nova Iguaçu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (3), no Estádio Bezerrão; veja como acompanhar na TV e na internet

Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (3), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Bezerrão, no Distrito Federal, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no Youtube (veja a programação completa).

Após o empate por 1 a 1 com a Portuguesa na última rodada, o Botafogo busca se recuperar no Carioca para permanecer na cola do líder Fluminense. Atualmente na vice-liderança com 10 pontos, o Alvinegro está a três pontos do Tricolor.

Do outro lado, o Nova Iguaçu chega embalado após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco. Com 10 pontos, a equipe está tendo um bom início no estadual, com três vitórias, um empate e uma derrota até o momento.

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Barboza; Júnior Santos, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Hugo; Eduardo, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho, Igor Fraga, Yago e Xandinho; Carlinhos e Bill. Técnico: Carlos Vitor.

Desfalques

Botafogo

Rafael e Patrick de Paula seguem machucados, enquanto Mateo Ponte está com o Uruguai no pré-olímpico.

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?