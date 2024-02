Onde assistir a Boavista x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste domingo (4), no Estádio Eucyzão; veja como acompanhar na TV e na internet

Boavista e Fluminense se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Estádio Eucyzão, em Saquarema, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, da Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa aqui).

Após o empate com o Volta Redonda por 1 a 1 na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense buscou se recuperar e conquistou quatro vitórias consecutivas. Na última rodada, o Tricolor venceu o Bangu por 4 a 1, marcando a estreia do time titular. Anteriormente, a equipe alternativa estava sendo comandada por Marcão.

"Queria agradecer também ao Marcão e ao Cadu que fizeram um trabalho excepcional com os meninos nas primeiras rodadas do campeonato.", afirmou Fernando Diniz.

Do outro lado, o Boavista está na briga para entrar na zona de classificação. Com nove pontos, a equipe sofreu derrotas para o Madureira por 3 a 0 e para o Vasco por 2 a 0, porém, conquistou vitórias sobre o Volta Redonda, Botafogo e Audax.

Prováveis escalações

Boavista: André Luiz, Raul Cardoso, Sheldon, Mizael Monteiro, Pablo Maldini, Léo Costa, Ryan Guilherme, Erick Flores, Cristian Renato, Gabriel Conceição, Jefferson Souza.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques

Boavista

Ary e Elivelton seguem lesionados.

Fluminense

Alexsander e John Kennedy seguem com a seleção brasileira no Pré-Olímpico.

Quando é?