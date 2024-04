Onde assistir a Belgrano x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio Mario Alberto Kempes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Belgrano e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (2), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após ser eliminado pelo Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho, o Internacional volta suas atenções para a estreia na Copa Sul-Americana. Em busca do segundo título do torneio - o único conquistado foi em 2008 - o Colorado está no Grupo C, ao lado de Belgrano, Delfín e Real Tomayapo.

Do outro lado, o Belgrano vem de uma goleada aplicada sobre o Tigre por 4 a 1 no Campeonato Argentino, após uma sequência de cinco jogos sem vitórias (três empates e duas derrotas). Sua última participação na Copa Sul-Americana ocorreu em 2016, quando foi eliminado pelo Coritiba nas oitavas de final.

Confira os relacionados do Internacional para o jogo na Argentina

Goleiros: Rochet e Anthoni

Laterais: Bustos, Hugo Mallo, Renê e Bernabei

Zagueiros: Vitão, Mercado, Robert Renan e Igor Gomes

Volantes: Fernando, Thiago Maia, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Matheus Dias e Rômulo

Meias: Alan Patrick, Mauricio e Gustavo Prado,

Atacantes: Borré, Lucca, Wanderson e Wesley.

Prováveis escalações

Belgrano: Ignacio Chicco; Juan Barinaga, Matias Moreno, Mariano Troilo e Nicolás Meriano; F. G. Metilli, Ulises Sánchez, Ariel Rojas e Jeremías Lucco; Lucas Passerini e Matías Suarez. Técnico: Juan Cruz Real.

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Bruno Gomes e Wanderson; Alan Patrick e Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Desfalques

Belgrano

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Hyoran, Lucas Alario e Enner Valencia estão no departamento médico.

Quando é?

Data: terça-feira, 2 de abril de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes - Córdoba, ARG

Arbitragem: Kevin Ortega (árbitro), Michael Orue e Jesus Sanchez (assistentes), Augusto Menendez (quarto árbitro), Diego Haro (VAR)