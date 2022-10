Quais são os clubes com mais títulos de Copa Sul-Americana?

Campeão da edição de 2022, Del Valle é bicampeão do torneio sul-americano

A Copa Sul-Americana de 2022 chegou ao fim, e o Independiente del Valle conquistou seu segundo título da história na competição.



A equipe equatoriana bateu o São Paulo por 2 a 0 na decisão, realizada em Córdoba, na Argentina, e empatou com os líderes no ranking de títulos conquistados.

Realizada desde 2002 pela Conmebol, a Sula é a segunda competição mais importante da América Latina, ficando atrás apenas da Copa Libertadores.



Agora, a GOAL te mostra quem são os principais campeões da Copa Sul-Americana:



Com 21 edições disputadas até aqui, a Sul-Americana tem um grande equilíbrio quando o assunto são seus maiores campeões. Com o último título do Del Valle, os quatro maiores campeões ficaram empatados.

Os maiores campeões:



Boca Juniors (Argentina) - 2 títulos (2004 e 2005)

Independiente (Argentina) - 2 títulos (2010 e 2017)

Independiente del Valle (Equador) - 2 títulos (2019 e 2022)

Athletico-PR (Brasil) - 2 títulos (2018 e 2021)

LDU Quito (Equador) - 1 título (2009)

River Plate (Argentina) - 1 título (2014)

Lanús (Argentina) - 1 título (2013)

São Paulo (Brasil) - 1 título (2012)

San Lorenzo (Argentina) - 1 título (2002)

Internacional (Brasil) - 1 título (2008)

Santa Fe (Colômbia) - 1 título (2015)

Cienciano (Peru) - 1 título (2003)

Pachuca (México) - 1 título (2007)

Arsenal de Sarandí (Argentina) - 1 título (2007)

Universidad de Chile (Chile) - 1 título (2011)

Chapecoense (Brasil) - 1 título (2016)

Defensa y Justicia (Argentina) - 1 título (2020)

Títulos por país



Quando consideramos os países com mais representantes entre os vencedores da Sul-Americana, a Argentina leva a melhor, seguida pelo Brasil.



Argentina - 9 títulos

Brasil - 5 títulos

Equador - 3 títulos

Colômbia - 1 título

México - 1 título

Chile - 1 título

Peru - 1 título A Copa Conmebol



A Sul-Americana é uma espécie de sucessora da antiga Copa Conmebol, disputada originalmente em 1992 e 1999. O grande campeão da copa é o Atlético Mineiro, que levantou a taça duas vezes. Botafogo, São Paulo e Santos foram outros brasileiros a vencerem o torneio.