Onde assistir a Bahia x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Nordeste 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (26), na Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e CRB se enfrentam neste domingo (26), às 18h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Bahia e Alagoas) na TV aberta, do DAZN no streaming e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia volta suas atenções para a disputa do Nordestão. Na primeira fase, a equipe de Rogério Ceni terminou na liderança isolada do Grupo B, com 18 pontos. Já nas quartas de final, deixou para trás o Náutico por 3 a 0.

Do outro lado, o CRB eliminou o Botafogo-PB por 4 a 3 após o empate sem gols. Já na fase de grupos, o time terminou na vice-liderança do Grupo A, com 15 pontos, dois a menos que o líder Sport. Até aquii, foram quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Rafael Ratão (Ademir ou Biel).

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Desfalques

Bahia

Everaldo e Victor Cuesta seguem no DM, enquanto Ryan e Acevedo estão em transição física.

CRB

Willian Formiga está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 26 de maio de 2024

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Arbitragem: Fábio Augusto Santos (árbitro), Daniel Vidal e Vanessa Santos (assistentes), Rafael Santos de Andrade (quarto árbitro), Thayslane de Melo (VAR)