Onde assistir a Audax-RJ x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Equipes entram em campo neste sábado (24), no Estádio Nilton Santos, pela décima rodada do torneio estadual

Audax-RJ e Botafogo se enfrentam neste sábado (24), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela décima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do Bandsports na TV fechada e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

O momento do Botafogo não é bom. Após a derrota no clássico contra o Vasco por 4 a 2 e o empate contra o Aurora por 1 a 1 na segunda fase da Libertadores, o técnico Tiago Nunes não conseguiu suportar a pressão e foi demitido. Agora, o Alvinegro volta ao campo sendo comandado pelo auxiliar Fábio Mathias neste sábado.

Fora da zona de classificação para ase semifinais, o Botafogo ocupa a quinta posição, com 14 pontos, dois a menos que o Vasco, que fecha o G-4. Até aqui, o Alvinegro soma quatro vitórias, dois empates e três derrotas no Cariocão.

Do outro lado, o Audax-RJ ainda está em busca de sua primeira vitória no torneio estadual. Na lanterna da Taça Guanabara, a equipe acumula nove derrotas e ainda não conquistou nenhum ponto.

Prováveis escalações

Audax-RJ: Anderson Max , Arlen, Igor Silva, Ramon Batista, Paulo Victor, Acácio, João Victor, Vinícius Matheus, Fellipe Resende, Edílson , Fábio Polhão.

Botafogo: Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Savarino; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Fabio Mathias (auxiliar).

Desfalques

Audax-RJ

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Lesionados, Patrick de Paula, Pablo, Jeffinho, Luiz Henrique, John, Rafael e Jacob Montes estão fora.

Quando é?

Data: sábado, 24 de fevereiro de 2024

sábado, 24 de fevereiro de 2024 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ