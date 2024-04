Onde assistir a Atlético de Madrid x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), no Estádio Metropolitano; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético de Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam na tarde desta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2023/24. A volta está marcada para o dia 16, na Alemanha. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Apõs a vitória sobre o Villarreal por 2 a 1 no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid volta as atenções para o mata-mata da Champions. Nas oitavas de final, os Colchoneros eliminaram a Inter de Milão nos pênaltis por 3 a 2. Já na primeira fase, terminou na liderança do Grupo E, com 14 pontos, quatro a mais que a Lazio, segunda colocada.

Do outro lado, o Borussia Dortmund ficou na liderança do Grupo F, com 11 pontos, três a mais que o PSG, classificado em segundo. Já nas oitavas de final, a equipe alemã deixou para trás o PSV por 3 a 1 no placar agregado.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Stefan Savic, Axel Witsel e Reinildo Mandava; Rodrigo de Paul, Koke, Nahuel Molina e Samuel Lino; Marcos Llorente, Antoine Griezmann e Álvaro Morata. Técnico: Diego Simeone.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck e Ian Matsen; Emre Can, Marcel Sabitzer e Julian Brandt; Karim Adeyemi (Marco Reus), Niclas Füllkrug e Jadon Sancho. Técnico: Edin Terzić.

Desfalques

Atlético de Madrid

Thomas Lemar e Mario Hermoso estão no departamento médico.

Borussia Dortmund

Ramy Bensebaini está machucado.

Quando é?