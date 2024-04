Onde assistir a Athletico-PR x Rayo Zuliano ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), na Ligga Arena; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Rayo Zuliano se enfrentam nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado com o título do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR volta as atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Na rodada de estreia, o Furacão goleou o Sportivo Ameliano por 4 a 1 e está na liderança do Grupo E.

Do outro lado, o Rayo Zuliano, que vem de empate com o Universidad Central no Campeonato Venezuelano, busca a primeira vitória na Sul-Americana. Na estreia, foi derrotado pelo Danubio por 2 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Mateo Gamarra; Leonardo Godoy, Fernandinho, Alex Santana e Lucas Esquivel; Agustín Canobbio, Gonzalo Mastriani e Bruno Zapelli. Técnico: Cuca.

Rayo Zuliano: Daniel Valdés; Angel Faria, Hermes Rodríguez, Diego Melean e Albert Barboza; Edwin Castro e Andrusw Araujo; Gerardo Padron, Gilmar Martinez e Saimon Ramírez; Armando Araque. Técnico: Elvis Martínez.

Desfalques

Athletico-PR

Renan Viana egue em transição física.

Rayo Zuliano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 9 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Ligga Arena - Curitiba, Paraná

Arbitragem: Andrés Merlos (árbitro) e German Delfino (VAR)