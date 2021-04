Onde assistir aos jogos do Campeonato Argentino no Brasil?

Competições como a Copa de la Liga Profesional e a Superliga Argentina terão transmissão na TV fechada

E o futebol argentino já está a todo vapor. Contando com alguns dos maiores clubes da América do Sul - e que frequentemente complicam para os brasileiros na Libertadores -, a Copa de la Liga Profesional 2021 está caminhando para sua fase mais decisiva, com grandes confrontos e jogadores de muita qualidade.

Mas a pergunta fica: como fazer para assistir duelos do tamanho de River Plate x Boca Juniors, Independiente x Racing, entre outros, no Brasil? Após alguns anos sem transmissão no país, competiões como a Copa de la Liga Profesional e a Superliga Argentina finalmente voltaram a ser exibidas na TV fechada.

Onde assistir aos jogos do Campeonato Argentino?

VOCÊ SABIA? ⚽🇦🇷



Em apenas seis rodadas, o Campeonato Argentino já teve seis goleadas!



📺📱 Hoje tem River x Racing, às 18h30, e Independiente x Boca, às 21h, na ESPN Brasil e no ESPN App!#FutebolNaESPN #ArgentinoNaESPN pic.twitter.com/5G5UhVVtcW — ESPN Brasil (de 🏠) (@ESPNBrasil) March 28, 2021

Quem ficou com os direitos de transmissão do futebol argentino à partir do início de 2021 foi o Grupo Disney: ou seja, os canais ESPN e Fox Sports.

Desde então, as partidas vem sendo transmitidas nos canais do grupo: a Fox Sports e a ESPN Brasil transmitem a maioria dos confrontos.

Normalmente, a emissora tenta transmitir ao menos dois jogos por rodada: pela nona rodada da Copa de la Liga Profesional, por exemplo, a ESPN Brasil transmitiu o clássico entre Racing x Independiente no sábado (10), enquanto a Fox Sports promoveu uma rodada dupla de Unión x Boca Juniors e River Plate x Colón no domingo (11). Todos os duelos são exibidos com narração e comentários em português.

Algumas partidas que não são transmitidas na TV, inclusive, são exibidas com exclusivamente no Brasil no Watch ESPN, serviço de assinatura do Grupo Disney, em formato de streaming. Nesse caso, porém, a narração não é em português.

O principal confronto da rodada normalmente é exibido às 21h (de Brasília) nos finais de semana, enquanto o jogo de "abertura" é mais cedo, em um primeiro horário das 16h (de Brasília) ou das 18h30 (de Brasília).