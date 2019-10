Boca x River: quem ganhou mais vezes o Superclásico na Libertadores?

Embora o Millinario tenha vencido os dois últimos confrontos de mata-mata, a vantagem na história é favorável ao Xeneize.

A é o torneio de clubes mais importantes de um continente que tem o duelo entre e como um de seus confrontos mais importantes. E esse ano, os dois gigantes do futebol argentino voltarão a se encarar de forma decisiva, no terceiro mata-mata entre ambos nos últimos cinco anos: além da semifinal nesta edição de 2019, houve também a final de 2018 e as oitavas em 2015.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

No total, eles se enfrentaram em 26 ocasiões, sendo a primeira em 1966 e a última no dia 9 de dezembro de 2018, na vitória por 3 a 1 do Millionario. O histórico aponta uma leve vantagem para o Boca, que tem 10 vitórias. Já o River venceu oito partidas e aconteceram outros oito empates (incluindo o do jogo marcado pelo gás de pimenta em 2015, quando só jogaram o primeiro tempo). Foram 18 partidas por fases de grupos e 8 por confrontos eliminatórios.

River Plate x Boca Juniors: saiba tudo sobre o duelo!

Mais artigos abaixo

O histórico completo

COPA LIBERTADORES 1966 - Primeira Fase: River 2-1 Boca

COPA LIBERTADORES 1966 - Primeira Fase: Boca 2-0 River

COPA LIBERTADORES 1966 - Segunda Fase: River 2-2 Boca

COPA LIBERTADORES 1966 - Segunda Fase: Boca 1-0 River

COPA LIBERTADORES 1970 - Primeira Fase: River 1-3 Boca

COPA LIBERTADORES 1970 - Primeira Fase: Boca 2-1 River

COPA LIBERTADORES 1970 - Segunda Fase: River 1-0 Boca

COPA LIBERTADORES 1970 - Segunda Fase: Boca 1-1 River

COPA LIBERTADORES 1977 - Primeira Fase: Boca 1-0 River

COPA LIBERTADORES 1977 - Primera Fase: River 0-0 Boca (jogado em )

COPA LIBERTADORES 1978 - Segunda Fase: Boca 0-0 River

COPA LIBERTADORES 1978 - Segunda Fase: River 0-2 Boca

COPA LIBERTADORES 1982 - Primeira Fase: Boca 0-0 River

COPA LIBERTADORES 1982 - Primeira Fase: River 1-0 Boca

COPA LIBERTADORES 1986 - Primeira Fase: Boca 1-1 River

COPA LIBERTADORES 1986 - Primeira Fase: River 1-0 Boca

COPA LIBERTADORES 1991 - Primeira Fase: Boca 4-3 River

COPA LIBERTADORES 1991 - Primeira Fase: River 0-2 Boca

COPA LIBERTADORES 2000 - Quartas de final Ida: River 2-1 Boca

COPA LIBERTADORES 2000 - Quartas de final Volta: Boca 3-0 River

COPA LIBERTADORES 2004 - Semifinal Ida: Boca 1-0 River

COPA LIBERTADORES 2004 - Semifinal Volta: River 2-1 Boca (Boca ganhou nos pênaltis: 5-4)

COPA LIBERTADORES 2015 - Oitavas de final Ida: River 1-0 Boca

COPA LIBERTADORES 2015 - Oitavas de final Volta: Boca 0-0 River (A partida terminou com apenas um tempo jogado, devido ao ataque de gás de pimenta aos jogadores do River)

COPA LIBERTADORES 2018 - Final Ida: Boca 2-2 River

COPA LIBERTADORES 2018 - Final Volta: River 3-1 Boca (jogado em Madri)

O vencedor do duelo entre Boca e River enfrentará, em final única em Santiago, ou ou , que estão na outra semifinal da Libertadores.