A competição começa nesta sexta )8); todos os jogos do Brasil serão televisionados

A Copa América feminina 2022 começa nesta sexta-feira, 8 de julho, na Colômbia. A nona edição do torneio vai, novamente, reunir dez seleções da América do Sul, que competem entre si pelo título de melhor do continente.

O torneio, em suas oito edições já disputadas, viu o Brasil levantar sete títulos e a Argentina vencer a única disputa que não ficou com a Amarelinha. Neste ano, com o crescimento do futebol feminino, a seleção de Pia Sundhage segue como favorita, mas a competição deve ser mais acirrada.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E a boa notícia é que todos os jogos da seleção brasileira e dos mata-matas serão transmitidos pela televisão brasileira. Desta forma, os brasileiros poderão torcer e acompanhar nossa Amarelinha em todas as partidas. A GOAL te mostra como.

Onde assistir aos jogos da Copa América feminina 2022?

Nem todos os jogos da Copa América feminina serão transmitidos no Brasil, no entanto, para as partidas da seleção brasileira, os torcedores terão mais de um opção.

Na TV aberta, o SBT é o responsável por televisionar os jogos, enquanto o SporTV, canal fechado do Grupo Globo, fará a transmissão na TV por assinatura.

Mais artigos abaixo

Além dos quatro jogos da seleção brasileira na fase de grupos, o SporTV também vai transmitir as duas semifinais, a disputa pelo terceiro lugar e a grande final, que está marcada para o dia 30 de julho, no Estádio Alfonso López.

Qual o número do SBT em cada emissora?

SKY

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET

Canal digital: 17

Canal HD: 509

VIVO

Canal digital: 222

OI

Canal digital: 11

Claro TV

Canal digital: 23

Algar TV

Canal digital: 701

TV Alphaville

Canal digital: 316

Qual o número do SporTV em cada emissora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quem disputa e quais são os grupos da Copa América feminina 2022?

GRUPO A

Colômbia

Equador

Paraguai

Bolívia

Chile

GRUPO B

Brasil

Argentina

Peru

Uruguai

Venezuela

Nesta primeira fase, a de grupos, os times se enfrentam dentro de suas chaves, em partidas únicas. Após as quatro rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para o mata-mata, que já começa na disputa das semifinais , antes de definir os dois finalistas.

Neste ano, além do título, um prêmio em dinheiro (1,5 milhões de dólares para as campeãs e 500 mil para as vices) e dez vagas para outras competições de seleções estão em jogo na Copa América. Clique aqui para ver.