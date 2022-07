As vagas distribuídas pela Copa América feminina 2022

Além de taça e dinheiro, torneio ainda distribui dez vagas em outras competições

A Copa América feminina 2022 já vai começar e, além do título de melhor seleção da América do Sul, outras coisas estão em jogo nesta disputa. A depender de suas classificações, as equipes podem se classificar para outras competições de futebol feminino.

Nesta sexta-feira, 8 de julho, a bola vai rolar pela oitava edição da Copa América feminina. O torneio, amplamente dominado pela seleção brasileira, detentora de sete títulos, reúne dez seleções sul-americanas em uma disputa de fase de grupos e mata-mata.

Além da taça, título de campeão continental e, pela primeira vez, premiação em dinheiro, o torneio ainda garante outros "prêmios" aos cinco primeiros colocados. A depender das classificações, as seleções que disputam a Copa América feminina garantem vagas para outras competições da categoria. Veja.

O que vale a Copa América feminina 2022?

Dos dez times que disputam a Copa América, cinco garantem vaga para outras competições. E a GOAL te mostra como isso funciona.

Desde 2006, a Copa América serve como eliminatórias para a Copa do Mundo feminina e para os Jogos Olímpicos. Nesta edição, ao todo, oito vagas estão em jogo para serem distribuídas entres as cinco equipes mais bem colocadas - ou seja, todas que chegarem ao mata-mata e a mais bem colocada que não se classificou.

Serão distribuídas duas vagas para as Olimpíadas de 2024 em Paris, três vagas diretas para a Copa do Mundo de 2023 na Austrália e Nova Zelândia, além de duas na repescagem, e mais três para os Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile.

As vagas, então, são distribuídas da seguinte forma:

1º colocado (campeão): vaga nas Olimpíadas e vaga direta na Copa do Mundo

vaga nas Olimpíadas e vaga direta na Copa do Mundo 2º colocado (vice-campeão): vaga nas Olimpíadas e vaga direta na Copa do Mundo

vaga nas Olimpíadas e vaga direta na Copa do Mundo 3º colocado: vaga direta na Copa do Mundo e no Pan-Americano

vaga direta na Copa do Mundo e no Pan-Americano 4º colocado: vaga no Pan-Americana e na repescagem da Copa do Mundo

vaga no Pan-Americana e na repescagem da Copa do Mundo 5º colocado: vaga no Pan-Americana e na repescagem da Copa do Mundo

Caso a seleção do Chile, país-sede, termine em uma das colocações que garante vaga no Pan-Americano, o colocado na posição seguinte é quem fica com a vaga - como se o G-5 virasse G-6.