Os maiores campeões da Copa América feminina na história

Títulos, artilharia e outros números da participação brasileira na competição continental

A edição 2022 da Copa América feminina, realizada na Colômbia, começa no próximo dia 8 de julho. O já tradicional torneio foi disputado pela primeira vez em 1991, e desde então foram oito edições.

Brasil e Argentina dividem todos os títulos da competição, com larga vantagem para as brasileiras, que levantaram a taça sete vezes. As vizinhas argentinas têm uma conquista, no campeonato de 2006.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quem venceu a Copa América feminina a cada ano?

O domínio brasileiro começou logo na primeira edição da Copa América, em 1991, quando a seleção bateu o Chile e ficou com o primeiro troféu. Desde então foram seis outras conquistas, enquanto as rivais argentinas venceram em 2006, com o Brasil em segundo lugar.

1991 - Brasil

1995 - Brasil

1998 - Brasil

2003 - Brasil

2006 - Argentina

2010 - Brasil

2014 - Brasil

2018 - Brasil

2022 - Brasil

Quem foram as artilheiras de cada edição da Copa América Feminina?

Assim como na disputa pelos títulos, o Brasil também domina o ranking de artilheiras das edições da Copa América. Em oito copas disputadas até hoje, as brasileiras foram artilheiras em seis oportunidades, enquanto Argentina e Colômbia empatam com uma artilharia.

1991 - Adriana (Brasil) - 4 gols

1995 - Sissi (Brasil) - 12 gols

1998 - Roseli (Brasil) - 16 gols

2003 - Marisol Medina (Argentina) - 7 gols

2006 - Cristiane (Brasil) - 12 gols

2010 - Marta (Brasil) - 9 gols

2014 - Cristiane (Brasil) - 6 gols

2018 - Catalina Usme (Colômbia) - 9 gols

Os números do Brasil na Copa América feminina

Mais artigos abaixo

Além do amplo domínio no quadro de medalhas e artilharia, o Brasil também ostenta números impressionantes desde sua estreia na Copa América feminina. Desde 1991, edição de estreia, foram 44 jogos da seleção, com incríveis 41 vitórias conquistadas, além de um empate e duas derrotas.

O saldo de gols histórico também assusta – são 230 gols pró, com 248 marcados em oito edições e apenas 18 sofridos no mesmo período. A Argentina vem logo atrás com um saldo de 49, com 107 marcados e 58 sofridos.