Copa América feminina 2022: datas, horários, onde assistir e mais do torneio sul-americano

Veja tudo o que você precisa saber da competição, que acontece na Colômbia, em julho deste ano

Um dos torneios mais esperados pelas jogadoras e apreciadores do futebol feminino vai começar em julho: a Copa América feminina 2022, que colocará a seleção brasileira na disputa pelo octacampeonato sul-americano, dessa vez na disputa que acontece na Colômbia.

Isso porque as meninas, vestindo a camisa da Canarinho, já conquistaram sete vezes a Copa América (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2013 e 2018), sendo seis de maneira invicta.

Veja, abaixo, todas as informações sobre o torneio deste ano.

Quando acontece a Copa América feminina de 2022?

Lucas Figueiredo/CBF

Na edição deste ano, a Conmebol, que organiza os torneios sul-americanos, definiu que o início da competição será em 8 de julho, com o confronto entre Bolívia e Equador, às 18h (de Brasília).

A data de encerramento é no final do mês, no dia 30, quando acontece a final da competição, destacando que todas as partidas acontecem na Colômbia, sede do torneio. Veja todas as datas abaixo:

Primeira fase

8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 e 21 de julho - Estádios Pascual Guerrero e Centenário Armenia

Disputa 5º lugar

24 de julho - Estádio Centenário Armenia

Semifinal

25 e 26 de julho - Estádio Alfonso López

Disputa 3º lugar

29 de julho - Estádio Centenário Armenia

Final

30 de julho - Estádio Alfonso López

Que horas acontecem os jogos da Copa América feminina de 2022?

Sam Robles/CBF

Para as partidas desse ano, nada tão diferente do horário comum de partidas do futebol feminino. Na primeira fase, variam entre 18h ou 21h.

Nas outras restantes, todos os jogos vão acontecer às 21h, como programado, incluindo a final da competição.

Outra questão importante para deixar o registro aos torcedores do Brasil: serão quatro partidas na fase de grupos em que a seleção irá atuar, onde a primeira e última acontecem às 21h e a segunda e terceira às 18h.

*Vale destacar que os horários estão representados nas marcações de Brasília (UTC/GMT -03:00).

Como funciona a Copa América feminina?

Thais Magalhães/CBF

Para a edição do torneio de 2022, serão colocados dez elencos divididos em dois grupos de cinco times. Mas, quais são os grupos? Veja:

GRUPO A

Colômbia

Equador

Paraguai

Bolívia

Chile

GRUPO B

Brasil

Argentina

Peru

Uruguai

Venezuela

Desse modo, cada seleção enfrenta as outras quatro de seu grupo uma vez, completando, portanto, quatro partidas na primeira fase.

A equipe que se classificar em primeiro de um grupo enfrentará a segunda colocada do outro (sendo assim, primeiro do Grupo A x segundo do Grupo B / primeiro do Grupo B x segundo do Grupo A).

Os terceiros colocados de cada um dos grupos se enfrentam na disputa pelo quinto lugar do torneio. Na semifinal, os derrotados vão à disputa de terceiro lugar e os vencedores, à final.

Quais são as jogadoras convocadas para a seleção brasileira, que disputa a Copa América feminina de 2022?

Rener Pinheiro/Mowa

Com o comando da técnica Pia Sundhage, a seleção feminina será convocada no próximo dia 6 de junho, segunda-feira, às 15h (de Brasília).

A transmissão da convocação das 23 atletas acontece, ao vivo, pela CBF TV, na internet. As meninas anunciadas farão também jogos amistosos contra Dinamarca e Suécia, entre 20 e 29 de junho, antes da Copa América.

Onde assitir aos jogos da Copa América feminina de 2022?

Todos os jogos da seleção brasileira da edição de 2022 do torneio sul-americano serão transmitidos gratuitamente pelo SBT, na tv aberta. Veja, abaixo, quais os números do canal:

SKY

Canal digital: 09

Canal HD: 409

NET

Canal digital: 17

Canal HD: 509

VIVO

Canal digital: 222

OI

Canal digital: 11

Claro TV

Canal digital: 23

Algar TV

Canal digital: 701

TV Alphaville