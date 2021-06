Onde assistir ao vivo a Vila Nova x Goiás, pela Série B?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), em Goiânia; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vila Nova e Goiás se enfrentam na noite desta sexta-feira (25), à 21h30 (de Brasília), em Goiânia, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vila Nova x Goiás DATA Sexta-feira, 25 de junho de 2021 LOCAL Onésio Brasileiro Alvarenga - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines José Padovani (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva (ES) e Vanderson Antônio (ES)

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues (GO)

ONDE VAI PASSAR?

Goiás busca a vitória no clássico da Série B / Foto: Divulgação Goiás

O SporTV e Premiere, na TV fechada, vão transmitir a partida desta sexta-feira (24), a partir das 21h30 (de Brasília), em Goiânia.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em momentos opostos da tabela, o Vila Nova entra em campo pressioado pela vitória após três derrotas consecutivas e próximo da zona de rebaixamento da Série B.

Com a saída do técnico Wagner Lopes, o auxiliar auxiliar Higo Magalhães comandará a equipe no clássico.

Já o Goiás, por outro lado, com 11 pontos, briga pela parte de cima da tabela, e vem de vitória sobre o Avaí por 3 a 0 na última rodada.

"É muito importante que a gente fique atento aos detalhes. A equipe deles está muito pressionada. Em relação à pressão, aqui no Goiás sempre vai ser assim. Quero essa pressão, quero ser favorito, isso me ajuda a melhorar. O grupo entendeu assim. Vamos para um jogo muito difícil, contra um grupo que vai dar a vida, vai jogar com pressão muito grande e temos que competir da mesma maneira para buscar o resultado", analisou o técnico Pintado.

Provável escalação do Vila Nova: Georgemy; Pedro Bambu, Renato, Walisson Maia e Willian Formiga; Deivid, Arthur Rezende e Renan Mota; Cardoso, Alan Grafite (Cássio Gabriel) e Alesson.

Provável escalação da Goiás: Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Breno, Caio Vinícius e Élvis; Vinícius Lopes, Bruno Mezenga e Alef Manga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 1 Coritiba Série B 19 de junho de 2021 Confiança 1 x 0 Vila Nova Série B 22 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Vila Nova Série B 28 de junho de 2021 18h (de Brasília) Vila Nova x Ponte Preta Série B 3 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 2 x 1 Goiás Série B 19 de junho de 2021 Goiás 3 x 0 Avaí Série B 22 de junho de 2021

Próximas partidas