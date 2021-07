Onde assistir ao vivo a Vasco x Sampaio Corrêa, pela Série B?

Times entram em campo nesta sexta-feira (9), às 19h (de Brasília), em São Januário; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam na noite desta sexta-feira (9), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

QUANDO SERÁ?

JOGO Vasco x Sampaio Corrêa DATA Sexta-feira, 9 de julho de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho (GO) e Cristhian Passos (GO)

Quarto árbitro: Paulo Renato Moreira (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

Cruzmaltino busca mais uma vitória na Série B 2021 / Foto: Paulo Fernandes /Vasco

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), em São Januário.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o Confiança por 1 a 0 na última rodada, o Vasco inicia uma sequência contra Sampaio Corrêa, Coritiba e Náutico, respectivamente, terceiro, segundo e primeiro colocados na Série B, de olho apenas em somar pontos para entrar no G-4.

"São adversários diretos e, portanto, a gente não pode deixar eles se distanciarem. São jogos que vão mostrar a nossa força, a gente vem crescendo na competição. Todo o jogo vale três pontos. A gente oscilou no começo e não tem mais margem para perder pontos. Se a gente quer coisa grande na tabela, tem de ter sequência de vitórias. Nada mais importante do que um momento como esse. Se a gente ganhar esses jogos, teremos confiança muito grande no campeonato. Vamos encarar da melhor forma", afirmou o goleiro Vanderlei.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo terá os retornos de Bruno Gomes, Juninho, Galarza, Léo Jabá e Morato, que cumpriram suspensão na última rodada. Rômulo, recuperado de Covid-19, também volta a ficar à disposição.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, embalado com três vitórias consecutivas, terá o retorno do lateral-direito Luís Gustavo, suspenso na vitória sobre o Londrina na última rodada, mas pelo mesmo motivo, não terá o volante Eloir.

Provável escalação da Vasco: Lucão; Zeca, Ernando, Leandro Castan e Riquelme; Andrey, Juninho, MT e Marquinhos Gabriel; Morato (Léo Jabá) e Cano.

Provável escalação do Sampaio Corrêa:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Vasco Série B 30 de junho de 2021 Vasco 1 x 0 Confiança Série B 3 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x Vasco Série B 13 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Vasco x Náutico Série B 18 de julho de 2021 16h (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 2 Sampaio Corrêa Série B 30 de junho de 2021 Sampaio Corrêa 1 x 0 Londrina Série B 3 de julho de 2021

Próximas partidas