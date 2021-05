Onde assistir ao vivo a Vasco x Madureira, pela semifinal da Taça Rio?

Equipes entram em campo neste sábado (8), pela semifinal do Campeonato Carioca; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vasco e Madureira se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela semifinal da Taça Rio. A partida terá transmissão ao vivo na Vasco TV, na internet, e no pay-per-view do Campeonato Carioca, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vasco x Madureira DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL São Januário - Rio de Janeiro RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vasco ainda busca a classificação para a final da Taça Rio / Foto: Getty Images

O Vasco TV, na internet, e o pay-per-view do Campeonato Carioca, vão transmitir o jogo deste sábado (8). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter perdido por 1 a 0 no primeiro jogo, o Vasco entra em campo pressionado pela vitória para avançar à final da Taça Rio.

Com a Série B do Campeonato Brasileiro pela frente e a terceira fase da Copa do Brasil contra o Boavista, a Taça Rio visa apenas preparar a equipe.

Já o Madureira joga por um empate para se classificar, mas não poderá contar com Laranjeira, expulso no primeiro jogo.

Provável escalação do Vasco: Vanderlei; Cayo Tenório, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Galarza, Andrey; Morato, Marquinhos Gabriel, Gabriel Pec, Cano.

Provável escalação do Madureira: Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri e Nivaldo; Natan, Sillas Gomes e Luiz Paulo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGOS CAMPEONATO DATA Resende 1 x 3 Vasco Carioca 24 de abril de 2021 Madureira 1 x 0 Vasco Carioca 1 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vasco x Operário Série B 29 de maio de 2021 A definir Boavista x Vasco Copa do Brasil 2 de junho de 2021 A definir

MADUREIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 4 x 1 Madureira Carioca 25 de abril de 2021 Madureira 1 x 0 Vasco Carioca 1 de maio de 2021

Próximas partidas