Vasco TV vai passar o Campeonato Carioca 2021: veja o preço e jogos transmitidos

O clube é mais um a anunciar o próprio pay-per-view para transmitir o Estadual

Os direitos de transmissão do Campeonato Carioca sofreram mudanças a partir da temporada 2020. Agora, além da transmissão em TV aberta, pela TV Record, alguns times também vão ter jogos em suas próprias plataformas de pay-per-view. Este é, por exemplo, o caso de Botafogo, Fluminense, Flamengo... e do Vasco da Gama.

O Gigante da Colina lançou o seu próprio serviço de streaming para transmitir os seus jogos pelo Campeonato Carioca de 2021, a Vasco TV. O clube de São Januário acertou com a NSport, empresa especializada no mercado digital, após negociação conjunta ao lado de Botafogo e Fluminense.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A plataforma em pay-per-view conta com 60 jogos do campeonato, incluindo todos os do Cruz-maltino, com narração e comentários de figuras ligadas ao clube. A jornalista Vanessa Riche, ex-SporTV, será um dos tantos rostos conhecidos já confirmados para as coberturas das partidas.

Além disso, conteúdos exclusivos e de bastidores do clube também estarão disponíveis.

Quanto custa a assinatura da Vasco TV?

A VascoTV fará uma grande transmissão de vascaíno para vascaíno e teremos grandes convidados.



Vem pro #PayPerVasco



Assine já 👉🏽 https://t.co/cVaJIwYRiQ#Carioca2021NaVascoTV pic.twitter.com/EaiJssrjhj — Vasco da Gama (@VascodaGama) March 2, 2021

“Por menos de R$10 por partida, o torcedor do Vasco poderá assistir, além dos jogos, ao pré-jogo, intervalo e pós-jogo com imagens de bastidores, entrevista com jogadores, presença de ídolos, vascaínos ilustres, mesa redonda, coletiva de imprensa e muita interatividade. Uma camisa oficial será sorteada por jogo entre os torcedores que adquiriram o pacote”, diz o comunicado emitido pelo clube.

O pacote completo (até 15 jogos) custará R$129 e poderá ser dividido em 4 vezes. O torcedor vascaíno ainda tem a opção do pacote mensal, com o valor de R$49,90.

O primeiro jogo com transmissão da Vasco TV será a estreia do time, agora comandado por Marcelo Cabo, no estadual. Às 21h desta quarta-feira (03), o Gigante da Colina enfrenta a Portuguesa-RJ.