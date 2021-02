Onde assistir ao vivo a São Paulo x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Morumbi; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o Ceará na noite desta quarta-feira (10), às 21h (de Brasíla), no Morumbi, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda sem técnico após a demissão de Fernando Diniz. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO São Paulo x Ceará DATA Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e Jose Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Lucas Canetto (SP)

VAR: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes VAR: Antonio Dib (PI) e Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer seguir no G-4 do Brasileirão / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal em tempo real, a partir das 21h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando reencontrar o caminho da vitória, o São Paulo encara o Ceará pensando apenas nos três pontos para seguir no G-4 do Brasileirão.

Para o confronto, Luan, com dores musculares, ainda é tratado como dúvida.

Já o Ceará, com duas derrotas consecutivas, e com 45 pontos, também só pensa no triunfo.

O técnico Guto Ferreira terá o desfalque de Luiz Otávio, enquanto Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco, retornam de lesão.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo e Luciano.

Provável escalação do Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Léo Chu, Vina e Lima; Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 23 de janeiro de 2021 Atlético-GO 2 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x São Paulo Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 20h30 (de Brasília) São Paulo x Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de fevereiro de 2021 A definir

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 2 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Corinthians 2 x 1 Ceará Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas