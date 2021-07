Onde assistir ao vivo a RB Bragantino x Grêmio, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nabizão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e RB Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nabizão, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Grêmio DATA Sábado, 31 de julho de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca a vitória no Brasileirão / Foto: Getty Images

O Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (31). Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de bater o Vitória por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Grêmio volta suas atenções para o Brasileirão, lutando contra o rebaixamento.

Para o confronto, o técnico Felipão pode ter o retorno de Pedro Geromel, enquanto Kannemann, Rafinha e Douglas Costa seguem como desfalques do Tricolor gaúcho, assim como Diego Souza, com lesão muscular.

Do outro lado, o RB Bragantino, vindo de três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos, busca apenas reencontrar o caminho da vitória.

Maurício Barbieri, suspenso por dois jogos (contra o Grêmio e Sport), depois da expulsão na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza na última rodada. Maldonado comandará a equipe.

"Não quero tornar esse problema maior do que ele é, até porque eu acho que houve uma falta de critério absoluta na condução do meu cartão vermelho. Fui advertido por reclamação e o próprio árbitro escreveu que continuei reclamando. Era um segundo amarelo, e aí sim o vermelho, diferente de um vermelho direto. Mas não adianta, não há espaço no Brasil para que a gente conteste as decisões dos árbitros, elas são absolutas, e cabe nós acatar", afirmou Barbieri.

Provável escalação da Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Pedro Geromel, Ruan e Cortez (Guilherme Guedes); Fernando Henrique, Victor Bobsin (Darlan), Léo Pereira (Rodrigues), Jean Pyerre e Alisson; Ricardinho.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Praxedes e Lucas Evangelista; Ytalo, Artur e Cuello.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 1 x 1 América-MG Brasileirão 24 de julho de 2021 Vitória 0 x 3 Grêmio Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Vitória Copa do Brasil 3 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Grêmio x Chapecoense Brasileirão 9 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Bragantino 1 x 1 Independiente del Valle Copa Sul-Americana 22 de julho de 2021 Fortaleza 1 x 0 Bragantino Brasileirão 25 de julho de 2021

Próximas partidas