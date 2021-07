O Grêmio venceu o Vitória, por 3 a 0, na noite desta terça-feira, na Bahia, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols do Tricolor foram anotados por Ricardinho, Léo Pereira e Diogo Barbosa fizeram os gols do Imortal.

As equipes voltam a se encontrar pela Copa do Brasil na próxima terça-feira (03), na Arena do Grêmio.



Primeiro tempo

No início da etapa inicial, parecia que o Vitória daria algum sufoco no Grêmio. Mas só pareceu. O Grêmio após os cinco primeiros minutos de jogo conseguiu dominar o jogo e fez dessa superioridade capacidade suficiente para impor o jogo e garantir o resultado. Aos 30, Ricardinho recebeu a bola e marcou o primeiro gol o Tricolor.

Segundo tempo

O Imortal voltou com postura parecida. O Vitória, por sua vez, tinha aparência de querer mais a partida. Mas, novamente, assim como na etapa inicial, o Grêmio conseguiu igualar e, em seguida, ser superior. Aos 8, Léo Pereira, marcou em vacilo na saída de jogo do Vitória. No finalzinho, Diogo Barbosa recebeu a redonda livre e anotou o tento para dar números finais ao confronto.