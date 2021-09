Onde assistir ao vivo a PSG x Lyon, pela Ligue?

Equipes duelam neste domingo (19), em Paris, pela sexta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

PSG e Lyon entram em campo neste domingo (19), no Parque dos Príncipes, às 15h45 (de Brasília), em clássico francês válido pela sexta rodada da Ligue 1 . A partida terá transmissão ao vivo no Brasil apenas pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lyon DATA Domingo, 19 de setembro de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes - Paris, FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Star+, streaming do grupo Disney, fará a transmissão do jogo ao vivo no Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O PSG entra em campo querendo manter a invencibilidade na Ligue 1, com Neymar e Messi querendo relembrar os bons momentos que tiveram no Barcelona, enquanto Mbappé é dúvida devido a problema muscular.

No lugar do francês, Di María deve iniciar entre os titulares. Por outro lado, Verratti, Sergio Ramos, Dagba, Kurzawa e Bernat seguem fora.

Já o Lyon busca o triunfo para tentar entrar no G-3 do campeonato.

A equipe conta com o retorno de Damien da Silva, após cumprir suspensão. No setor ofensivo, Shaqiri, Paqueta e Ekambi estarão entre os 11.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Herrera, Pereira, Gueye; Di Maria, Messi, Neymar.

Provável escalação do Lyon: Lopes; Gusto, Denayer, Da Silva, Emerson; Caqueret, Guimaraes; Shaqiri, Paqueta, Aouar; Toko Ekambi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Brugge 1 x 1 PSG Champions League 15 de setembro de 2021 PSG 4 x 0 Clermont Ligue 1 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Metz x PSG Champions League 22 de setembro de 2021 16h (de Brasília) PSG x Montpellier Ligue 1 25 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

LYON

JOGO CAMPEONATO DATA Rangers 0 x 2 Lyon Europa League 16 de setembro de 2021 Lyon 3 x 1 Strasbourg Ligue 1 12 de setembro de 2021

Próximas partidas