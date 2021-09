Onde assistir ao vivo a PSG x Clermont, pela Ligue 1?

Equipes duelam neste sábado (11), às 12h (de Brasília), no Parc des Princes; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

PSG e Clermont se enfrentam na tarde deste sábado (11), às 12h (de Brasília), no Parc des Princes, em duelo válido pela quinta rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo no pelo Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Clermont DATA Sábado, 11 de setembro de 2021 LOCAL Parc des Princes - Paris, FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá tranmissão ao vivo no Star+, serviço de streaming do grupo Disney. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder isolado do Campeonato Francês, com 12 pontos, o PSG entra em campo buscando manter a invencibilidade e o aproveitamento de 100%.

Para o confronto, Mbappé, com problema na panturrilha, está fora, enquanto Messi, Neymar, Leandro Paredes e Angel Di Maria, após defenderem suas respectivas seleções, retornarão atrasados.

Do outro lado, o Clermont, com duas vitórias e dois empates, soma oito pontos e busca reduzir a diferença para o rival.

Provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Mendes; Gueye, Wijnaldum, Herrera; Gharbi, Fressange, Draxler.

Provável escalação do Clermont: Desmas; Zedadka, Ogier, Hountondji, N'Simba; Gastien, Iglesias; Dossou, Berthomier, Rashani; Bayo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Strade Brestois 2 x 4 PSG Ligue 1 20 de agosto de 2021 Reims 0 x 2 PSG Ligue 1 29 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brugge x PSG Champions League 15 de setembro de 2021 16h (de Brasília) PSG x Lyon Ligue 1 19 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

CLERMONT

JOGO CAMPEONATO DATA Lyon 3 x 3 Clermont Ligue 1 22 de agosto de 2021 Clermont 2 x 2 Metz Ligue 1 29 de agosto de 2021

Próximas partidas