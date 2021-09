Onde assistir ao vivo a Juventus x Chelsea, pela Champions League?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), em Turim; veja acompanhar na TV e na internet

Juventus e Chelsea se enfrentam na tarde desta quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), em Turim, em duelo válido pela segunda rodada do grupo H da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo no Space, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Juventus x Chelsea DATA Quarta-feira, 29 de setembro de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

O Space, na TV fechada, e a HBO Max, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, às 16h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão da Liga dos Campeõesm o Chelsea busca a recuperação após a derrota para o Manchester City, na última rodada da Premier League.

Reece James, com problema no tornozelo, é desfalque dos Blues, e pode ser substituído por Azpilicueta.

No entanto, o principal dilema do técnico Tuchel está no meio-campo. N'Golo Kante, Jorginho e Mateo Kovacic brigam por uma vaga.

Já a Juventus, que venceu o Malmö por 3 a 0 na rodada de estreia da UCL, sofreu um grande golpe neste fim de semana, com as lesões dos atacantes Morata e Dybala durante a vitória sobre a Sampdoria.

Morata foi diagnosticado com uma lesão de baixo grau no tendão da coxa direita, enquanto o argentino sofre de um problema no músculo esquerdo. Assim, a dupla vai perder os duelos com o Chelsea e o dérbi contra o Torino.

Provável escalação da Juventus: Wojciech Szczesny; Alex Sandro, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado; Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Federico Chiesa; Dejan Kulusevski, Moise Kean.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Christensen, T. Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Marcos Alonso; Havertz, Lukaku, Werner.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

GO CAMPEONATO DATA Spezia 2 x 3 Juventus Serie A italiana 22 de setembro de 2021 Juventus 3 x 2 Sampdoria Serie A italiana 26 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Torino x Juventus Serie A italiana 2 de outubro de 2021 13h (de Brasília) Juventus x Roma Seria A italiana 17 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 (4) x (3) 1 Aston Villa Copa da Liga Inglesa 22 de setembro de 2021 Chelsea 0 x 1 Manchester City Premier League 25 de setembro de 2021

Próximas partidas