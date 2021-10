Onde assistir ao vivo a Inter x Bragantino, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam nesta quinta-feira (21), no Beira-Rio, em jogo atrasado válido pela 19ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e RB Bragantino entram em campo nesta quinta-feira (21), no Beira-Rio, às 20h (de Brasília), em jogo atrasado que promete ser bastante movimentado, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do Premiere , na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x RB Bragantino DATA Quinta-feira, 21 de outubro de 2021 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - BRA HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Rocha de Matos e Elicarlos de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

VAR: Emerson de Almeira Ferreira (MG)

Auxiliar do VAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado quer o triunfo em casa/ Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Premiere, na tv fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Internacional entra em campo querendo a vitória para entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o Colorado tem uma série de desfalques para o duelo desta quinta-feira : Heitor e Edenilson estão suspensos, enquanto Cadorini e Daniel, lesionados.

Do outro lado, o RB Bragantino busca o triunfo longe de seus domínios para não ver a sua posição na tabela ameaçada e seguir "no bolo" das equipes que lutam por uma vaga direta na próxima Copa Libertadores.

O Massa Bruta deve ficar sem Praxedes novamente, enquanto Jadsom e Gabriel Novaes estão suspensos. Além disso, Artur e Ytalo estão afastados por testarem positivo para covid-19. No entanto, o time contará contará com os retornos de Léo Ortiz e Eric Ramires, que cumpriram suspensão na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Gabriel Mercado, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Mauricio, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Emi Martínez, Eric Ramires e Pedrinho; Helinho, Cuello e Hurtado.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de outubro de 2021 Internacional 3 x 1 América-MG Brasileirão 13 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Corinthians Brasileirão 24 de outubro de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 17 de outubro de 2021 RB Bragantino 1 x 0 Atlético-GO Brasileirão 12 de outubro de 2021

Próximas partidas