Internacional sofre com onda de desfalques contra o Red Bull Bragantino

Lista, que já é grande, poderá aumentar na véspera do jogo válido pelo Brasileirão

O técnico colorado Diego Aguirre ganhou mais um desfalque para o jogo da próxima quinta-feira (21), contra o Bragantino, no Beira-Rio. O centroavante Matheus Cadorini, uma das alternativas para o ataque, sofreu um trauma no osso esterno, que fica localizado na altura do peito, será reavaliado diariamente e não tem previsão de retorno.

A lesão ocorreu no confronto contra o Palmeiras, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida teve a vitória do colorado por 2 x 1, com Matheus Cadorini marcando o primeiro gol do Inter. Durante o jogo, um atleta do Palmeiras acabou caindo por cima do atacante, o que ocasionou a lesão.

Matheus ficou até o final da partida, mas como apresentou dificuldades para respirar acabou indo para o hospital realizar exames mais detalhados onde foi constatada a lesão.

Com a ausência de Paolo Guerrero, que está na Alemanha tratando a lesão no joelho direito com um médico particular, Matheus Cadorini acabou se tornando o reserva imediato de Yuri Alberto. Na partida contra a Chapecoense, Cadorini saiu do banco de reservas e marcou um dos gols na vitória do Inter por 5 a 2.

O Colorado terá outros desfalques para o compromisso desta quinta-feira.

O meia Edenilson, expulso contra o Palmeiras, terá que cumprir suspensão automática; o goleiro Daniel sofreu uma fissura em uma das costelas e só deverá retornar ao time em 15 dias; o lateral-direito Heitor, suspenso pelo terceiro amarelo, e Paolo Guerrero, que está tratando da lesão no joelho e também acertando a sua rescisão de contrato, não são opções.

Lista de desfalques pode aumentar

(Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

A relação de ausências para o jogo contra o Bragantino poderá aumentar nesta quarta-feira (20). O lateral direito Saravia será julgado no STJD pela expulsão na partida contra o Fortaleza e pode pegar de um a três jogos de suspensão.

Se Saravia for punido com mais de um jogo, o técnico Diego Aguirre deverá passar o zagueiro Gabriel Mercado para a lateral e promover o ingresso de Kaique Rocha na defesa. O zagueiro foi contratado junto à Sampdoria, da Itália, e ainda não estreou pelo Inter. A outra possibilidade é improvisar o volante Zé Gabriel na lateral direita.