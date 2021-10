Onde assistir ao vivo a Grêmio x Sport, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo neste domingo (3), às 20h30 (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com a presença da torcida, o Grêmio enfrenta o Sport na noite deste domingo (3), às 20h30 (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 23ª rodada de Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

JOGO Grêmio x Sport DATA Domingo, 3 de outubro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Fernanda Nândrea (MG)

Quarto árbitro: Francisco Soares (RS)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Assistente VAR: Frederico Soares (MG)

Foto: Divulgação Grêmio

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, na Arena. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Depois da derrota para o Athletico-PR por 4 a 2, o Grêmio pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória neste domingo.

Para o confronto, o técnico Felipão ainda não decidiu se irá colocar Douglas Costa entre os titulares.

Do outro lado, o Sport, com 17 pontos, pode ter Rafael Thyere entre os titulares, enquanto o Leão atravessa uma crise depois de ter escalado Pedro Henrique de forma irregular.

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues (Kannemann) e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Alisson, Douglas Costa (Lucas Silva) e Ferreira; Borja..

Provável escalação do Sport: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Hernanes e Gustavo; Everaldo, Tréllez (Everton Felipe) e Mikael.

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Sport Brasileirão 18 de setembro de 2021 Sport 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 26 de setembro de 2021

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Juventude Brasileirão 6 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Sport x Corinthians Brasileirão 9 de outubro de 2021 16h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 0 x 1 Grêmio Brasileirão 19 de setembro de 2021 Athletico-PR 4 x 2 Grêmio Brasileirão 26 de setembro de 2021

