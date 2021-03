Onde assistir ao vivo a Flamengo x Fluminense, pelo Campeonato Carioca?

Clássico carioca será disputado neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Flamengo recebe o Fluminense na noite deste domingo (14), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. A partida terá transmissão ao vivo na FlaTV+, e na FluTV+, nova plataforma de streaming do clube. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Flamengo x Fluminense DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Fla busca mais uma vitória no Carioca 2021 / Foto: Getty Images

A FlaTV+, e a FluTV+, nova plataforma de streaming, vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Domingo é dia de #FLAxFLU, Nação! E você pode acompanhar esse jogão do @cariocao AO VIVO E COM IMAGENS na FlaTV+! Todos os jogos da competição por 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 à vista! Vamos juntos! 💪❤️🖤



Acesse: https://t.co/nJit2JMrBs#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/tKe89rWKfC — Flamengo (@Flamengo) March 12, 2021

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto no Carioca com duas vitórias e 100% de aproveitamento, o Flamengo terá pela frente o Fluminense, que ainda não venceu no estadual, contabilizando duas derrotas seguidas.

Para o clássico, o técnico Roger Machado pode mandar a campo os seus principais jogadores, após o Tricolor ter iniciado a competição com o elenco sub-23.

Do outro lado, o Rubro-Negro busca a terceira vitória consecutiva, utilizando um time alternativo neste domingo.

O meia Yuri, recuperado de um problema muscular, voltou a ser relacionado.

Provável escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, Gomes, Pepê, Thiaguinho (Lázaro), Michael e Rodrigo Muniz.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz e Danilo Barcellos; Yuri, André, Michel Araújo e Ganso; Fernando Pacheco e Caio Paulista.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu Carioca 2 de março de 2021 Macaé 0 x 2 Flamengo Carioca 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Resende Carioca 19 de março de 2021 21h (de Brasília) Botafogo x Flamengo Carioca 23 de março de 2021 21h35 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Resende 2 x 1 Fluminense Carioca 4 de março de 2021 Fluminense 0 x 3 Portuguesa Carioca 7 de março de 2021

Próximas partidas