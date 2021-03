Campeonato Carioca 2021: Os artilheiros e garçons da temporada

Gabigol? Pedro? Germán Cano, Nenê ou Matheus Babi? Não faltam candidatos ao trono de goleador do estadual "mais charmoso do Brasil"

O Campeonato Carioca de 2021 já começou. Atual bicampeão, o Flamengo vai em busca do Tri e, por toda sua vantagem econômica sobre os demais rivais, é o grande favorito a ficar com a taça. Botafogo, Fluminense e Vasco, no entanto, seguem como candidatos à taça.

Mas não é apenas o título que está em disputa. Quem será o artilheiro e o maior garçom? Em um campeonato com Gabigol, Arrascaeta, Nenê, Germán Cano e Matheus Babi não faltam candidatos.

Confira, abaixo, como está a artilharia e lista de assistências do Cariocão 2021, e lembre quis foram os garçons e goleadores de 2020.

Artilharia - Campeonato Carioca 2021*

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Rodrigo Muniz Flamengo 2 2 =1 João Carlos Volta Redonda 2 2 3 Alexandre Jesus Fluminense 1 1 =3 Kaique Resende 1 1 =3 Jefferson Ruan Resende 1 1 =3 Max Flamengo 1 1 =3 Dilsinho Portuguesa RJ 1 1

*Na fase pré do Carioca, foi Alexandro, do Sampaio Correa-RJ, que marcou 4 gols. Pedro (América), França (América), Jeferson "Di Maria" (Americano), Natan (Cabofriense), Gustavo Coutinho (Cabofriense) e Pepeu (Americano) fizeram, cada, 3 gols. Estes tentos, contudo, não estão incluídos na lista acima, mas vale a menção.

Passes para gols - Campeonato Carioca 2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Mateuzinho Flamengo 1 2 =1 Ramon Flamengo 1 2 =1 Lázaro Flamengo 1 2 =1 Chayene Portuguesa RJ 1 1 =1 Rai Fluminense 1 1 =1 Nunes Resende 1 1 =1 Julio César Volta Redonda 1 1

Atualizado pela última vez em 06 de março de 2021, às 23h05 (de Brasília)

Carioca 2020: Quem foi o artilheiro?

(Foto: Alexandre Vidal & Paula Reis / Flamengo)

Com oito gols marcados, Gabigol, do Flamengo, e João Carlos, do Volta Redonda, foram os artilheiros da edição passada do Campeonato Carioca.

Carioca 2020: Quem foi o líder em assistências?

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Além de ter sido artilheiro, com oito gols marcados, Gabigol foi também o maior garçom da última edição do Campeonato Carioca, dando oito assistências.